馬爾地夫將實施世代禁菸令 逐步根除吸菸行為

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（中央社馬爾地夫首都瑪萊13日綜合外電報導）馬爾地夫今年將實施一項禁菸令，規定目前年齡未滿19歲的人終身不得購買香菸，試圖以世代禁菸方式逐步達到全面禁菸的目標。

根據法案提案，將禁止向2007年1月以後出生的人出售菸草產品，實際上等於逐步讓未來世代遠離吸菸。

馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）辦公室在今天內閣會議後發表聲明說：「這項新法將在2025年11月1日正式生效。」

違反新法律的罰則未立即公布，但官員說，他們正在努力修訂現行的菸草管制法，以配合這項新立法。

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英國提出的類似法案仍在立法過程中，而第1個實施世代禁菸令的國家紐西蘭，已在2023年11月廢除這項法律，距離其上路還不到1年。

馬爾地夫在去年11月把法定吸菸年齡從18歲提高到21歲，並禁止進口電子煙及電子霧化器，這項政策也適用於遊客。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140414