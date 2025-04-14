加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

馬爾地夫將實施世代禁菸令 逐步根除吸菸行為

2025/4/14 19:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬爾地夫首都瑪萊13日綜合外電報導）馬爾地夫今年將實施一項禁菸令，規定目前年齡未滿19歲的人終身不得購買香菸，試圖以世代禁菸方式逐步達到全面禁菸的目標。

根據法案提案，將禁止向2007年1月以後出生的人出售菸草產品，實際上等於逐步讓未來世代遠離吸菸。

馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）辦公室在今天內閣會議後發表聲明說：「這項新法將在2025年11月1日正式生效。」

違反新法律的罰則未立即公布，但官員說，他們正在努力修訂現行的菸草管制法，以配合這項新立法。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

英國提出的類似法案仍在立法過程中，而第1個實施世代禁菸令的國家紐西蘭，已在2023年11月廢除這項法律，距離其上路還不到1年。

馬爾地夫在去年11月把法定吸菸年齡從18歲提高到21歲，並禁止進口電子煙及電子霧化器，這項政策也適用於遊客。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140414

#紐西蘭
#馬爾地夫
#英國
#電子煙
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：