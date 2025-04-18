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太平洋脆弱生態保護區 川普下令開放商業捕魚

2025/4/18 14:12
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署一道行政命令，將開放太平洋中部地帶一片龐大生態保護區進行商業捕魚。此區是全世界最脆弱的生態系統之一。

2009年時任美國總統小布希（George W. Bush）於此區設立「太平洋偏遠島嶼國家海洋保護區」（Pacific Remote Islands Marine National Monument, PRIMNM） ，他的繼任者歐巴馬（Barack Obama）2014年再予擴大。

目前這塊區域近130萬平方公里，幾乎是德州的兩倍，由7個島嶼和環礁所組成。

此保護區雖允許傳統捕魚和休閒釣魚，但至今仍禁止商業捕魚、海底採礦等資源開採活動。

川普行政命令指出，原先禁令「損害誠實的美國漁民商業利益，漁業界被迫…到更遠的國際水域捕魚，和一些監管鬆懈、接受高度補貼的外國船隊競爭」。

川普又說：「在適當管理下的商業捕魚，不會讓PRIMNM區內的科學目標和歷史價值面臨風險。」

PRIMNM水域擁有未曾受破壞的珊瑚礁及許多瀕危物種，包括海鳥和某些種類的鯨魚和鯊魚。

在地球最未曾受破壞的熱帶環境當中，PRIMNM特別容易受到氣候變遷的影響。

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PRIMNM距離海岸50至200海里的大片水域，如今將有一部分開放給懸掛美國國旗的船隻進行商業捕魚。

此外，川普行政命令中寫道，外國船隻也可獲得「許可證…來轉運美國漁民的漁獲」。（譯者：紀錦玲/核稿：徐崇哲）1140418

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