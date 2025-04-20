印尼國會通過立法 擴大軍方影響力引疑慮

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（中央社雅加達20日綜合外電報導）印尼總統普拉伯沃執政6個月來，軍方在政府機關中影響力加大、媒體記者面臨威脅、經濟表現低迷，敲響社運人士警鐘，擔心印尼恐重回獨裁統治之路。

印尼國會通過軍法修正案，現役軍人原本只能在10個國家機關任職的規定，允許擴增至14個，其中包括總檢察長辦公室。人權組織說，此舉可能削弱對軍方濫權的法律制衡。

這項決定讓批評人士擔心，世界第3大民主國家印尼可能會重蹈前總統蘇哈托（Suharto）獨裁時代的覆轍。蘇哈托曾以鐵腕統治印尼30多年。

人權組織Imparsial副主任胡笙（Hussein Ahmad）表示：「現任政府沒有意識到，印尼人民對蘇哈托獨裁政府有集體創傷。」

然而，普拉伯沃（Prabowo Subianto）上任6個月來，他曾作為軍方將領的經歷成為公眾焦點。

普拉伯沃政府採取行動、擴大軍方在政府中的角色，甚至連印尼政治精英圈也為之震驚。

普拉伯沃今年2月指派政府代表在國會中啟動擴大軍方角色的法案討論後，前總統尤多約諾（Bambang Yudhoyono）就表示，軍人從政在過去是個「禁忌」。

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近月來，普拉伯沃因大砍政府預算而面臨反彈，與此同時，印尼盾暴跌、美國祭出關稅導致市場動盪，讓印尼本已疲弱的經濟雪上加霜。

此外，印尼上月通過一項法規，允許警方監督外國記者和研究人員，更加深大眾的疑慮。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1140420