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TikTok掀杜拜巧克力熱潮席捲全球 開心果缺貨又漲價

2025/4/21 10:46（4/21 11:09 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社倫敦20日綜合外電報導）含有開心果餡的「杜拜巧克力」在短影音平台TikTok助長的風潮下大受歡迎，導致全球開心果短缺，價格也暴漲。

英國「獨立報」（The Independent）報導，杜拜巧克力特指裹著開心果餡和kataifi糕點碎粒的板狀牛奶巧克力，阿拉伯聯合大公國品牌FIX於2021年推出這種高級巧克力，在一支TikTok影片瘋傳下，於2023年開始成了全球追捧的熱門商品。

這支影片上傳於2023年底，現已累積超過1.2億瀏覽次數，還促使大批群眾拍攝數以千計品嘗或製作這種巧克力的相關影片。

知名巧克力品牌瑞士蓮（Lindt）和Läderach也推出類似產品，英國莫里森超市（Morrisons）還上架開心果奶油復活節彩蛋。

然而，這股熱潮導致的結果是各國的開心果仁都在缺貨。開心果大部分是在美國或伊朗栽種。

缺貨又造成價格上漲。堅果貿易商CG Hacking的海金（Giles Hacking）接受英國「金融時報」（Financial Times）訪問時說，開心果價格一年內從一磅7.95美元（約新台幣259元）漲到10.30美元（約新台幣335元）。

他說：「目前開心果基本上都用光了。」

由於美國去年收成不佳，開心果已很稀少，杜拜巧克力崛起更讓情況雪上加霜。

海金說：「供給不多，所以當杜拜巧克力出現，（巧克力商家）把所有能弄到手的果仁買走…其他地方就缺貨。」

伊朗作為全球第2大生產國，在截至今年3月的6個月內，向阿拉伯聯合大公國的出口量比先前12個月還多4成。

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這股熱潮似乎還會延燒下去，英國巧克力商Prestat Group總經理詹德羅（Charles Jandreau）告訴金融時報，市場需求讓整個產業大為訝異。

他說：「感覺（杜拜巧克力）忽然就冒出來，突然每間街角商店都在賣。」因此據報有些商店還得採取限購措施。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140421

#TikTok
#金融時報
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