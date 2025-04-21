捷克荒廢古堡化身遊戲場景 重現中世紀風華

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（中央社記者劉郁葶布拉格21日專電）捷克擁有許多中世紀留下來的城堡遺跡，有的歷經戰火與歲月侵蝕，如今剩下斷垣殘壁，但其獨特的外觀與歷史傳說，成為電玩遊戲的參考場景。

近期，捷克知名遊戲公司戰馬工作室（Warhorse Studios）推出的「天國降臨：救贖2」（Kingdom Come: Deliverance 2），背景設定在1403年的波希米亞王國，遊戲中的地形、歷史與場景，便是大量參考中世紀遺留下來的城堡。

中央社記者實地走訪城堡遺跡，探訪遊戲靈感來源的「馬萊紹夫城堡」（Malešov Fortress）與「特羅斯基城堡」（Trosky Hrad）。

來到馬萊紹夫城堡，厚重的木門緩緩打開，發出「吱呀」的聲音，堡主斯拉恰列克（Ondřej Slačálek）身穿米色長襯衫、腰繫劍鞘，宛如是從中世紀走出來的人物，滿面笑容地站在門口，熱情迎接訪客進入。

位於捷克中部的馬萊紹夫城堡擁有超過700年歷史，過去屬於貴族家族所有，在歷經多次所有權更替後，馬萊紹夫城堡逐漸荒廢。

斯拉恰列克告訴中央社記者，他在2002年買下這座荒廢的古堡，他年輕時的夢想就是擁有一座城堡，買下後以「中世紀古法」進行翻修。

在修復過程，斯拉恰列克保留建築15世紀哥德式的風格，如今一樓為古老廚房與開放式壁爐，而二樓則是堡壘中最溫暖的空間「臥室」，這些空間裡陳列著騎士盔甲與古代兵器。

除了修復城堡，斯拉恰列克將歷史結合現代娛樂，把城堡活化成以中世紀為主題的博物館、釀酒廠、露營地與餐廳，也成為電玩遊戲的重要參考場景。

另一座同樣在遊戲中出現的城堡為「特羅斯基城堡」。這座位在波希米亞天堂保護區（Český ráj）的城堡建於14世紀末，坐落在陡峭的火山岩上，憑藉地形優勢固守波西米亞平原北端。在胡斯戰爭期間，特羅斯基城堡經歷兩次圍攻，但都沒成功攻破，堪稱中世紀防禦工事的典範。

導覽員圖馬（Jan Tůma）介紹，捷克有超過650處遺跡，還有超過100座仍矗立的城堡，皆歷史悠久。許多城堡曾被焚毀，但這座卻從未真正被攻陷，數世紀來屹立不搖。「就連我們歷史上最偉大的將軍茲卡（Jan Žižka）曾試圖攻下它，卻也未能成功。」

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特羅斯基城堡中有兩座名為「少女塔」（Panna）和「老婦塔」（Baba）的塔樓。相傳，在某任堡主過世後，留下權位懸而未決，他的媽媽與女兒爭相成為城堡主人，兩人各別佔據城堡的兩座高塔，日夜爭吵、隔空叫罵。直到今日，每當風穿過塔樓縫隙時，空氣中那陣陣「咻咻」聲，彷彿就是少女與老婦的爭執迴響。

Trosky在捷克文為「廢墟」的意思，這座城堡由於缺乏維護，建築材料開始剝落，部分結構倒塌，逐漸演變為一座「廢墟」。如今，特羅斯基城堡仍是熱門觀光景點，遊客登上塔樓後，可遠眺波希米亞平原，將周圍的山丘、田野與村莊盡收眼底。（編輯：陳承功）1140421

馬萊紹夫城堡堡主斯拉恰列克（Ondřej Slačálek），在2002年買下這座荒廢的古堡並進行翻修。中央社記者劉郁葶馬萊紹夫攝 114年4月21日

位於捷克中部的馬萊紹夫城堡擁有超過700年歷史，過去屬於貴族家族所有，在歷經多次所有權更替後曾一度荒廢，現經過翻修成為觀光景點。中央社記者劉郁葶馬萊紹夫攝 114年4月21日

堡主斯拉恰列克（Ondřej Slačálek）將歷史融合娛樂，把馬萊紹夫城堡活化成以中世紀為主題的博物館、釀酒廠、餐廳與露營地，也成為電玩遊戲的重要參考場景。圖為城堡所提供的中世紀燭光餐點。中央社記者劉郁葶波希米亞天堂攝 114年4月21日

登上特羅斯基城堡塔樓後，可遠眺波希米亞平原，將周圍的山丘、田野與村莊盡收眼底。中央社記者劉郁葶波希米亞天堂攝 114年4月21日