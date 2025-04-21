埃及譴責：以色列極右派屯民鼓吹轟炸伊斯蘭聖地

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（中央社記者施婉清開羅21日專電）埃及21日發表聲明，譴責以色列社群媒體平台大量傳播一段人工智慧生成影片，影片模擬伊斯蘭聖地「阿克薩清真寺」被摧毀，然後建造猶太教堂的過程。埃及外交部稱，此為「極端主義和煽動性言論」。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）21日報導，埃及外交部發表聲明，譴責以色列社交媒體平台大量傳播一段名為「明年的耶路撒冷」影片，影片使用人工智慧模擬將阿克薩清真寺（Al Aqsa Mosque）摧毀，並在原址上建造猶太教堂的過程。

聲明並進一步斥稱，發布影片的行為是對全球穆斯林公然挑釁；聲明也呼籲立即停止對此聖地（Noble Sanctuary）進行任何侵犯行為。這些行為明顯違反國際法和公約，且嚴重侮辱全球近20億穆斯林的宗教情感。

伊斯蘭教有三大聖地，分別是麥加（Mecca）、麥地那（Medina），和耶路撒冷（即為阿克薩清真寺）。聖地在阿拉伯語中稱為Al Haram Al Sharif，字面意思是「尊貴的避難所」。而在以色列的猶太人則將此聖地稱為「聖殿山」（Temple Mount）。

金字塔報指出，阿克薩清真寺在以巴衝突中，始終是長期存在的衝突引爆點。現在以色列不斷在加薩和約旦河西岸，對巴勒斯坦人進行轟炸和地面攻擊等軍事行動，區域局勢極為緊張嚴峻。

埃及在聲明中也警告，勿在耶路撒冷對屬於伊斯蘭教和基督教的聖地造成任何傷害，並呼籲國際社會迅速採取行動，以防止事態進一步升級。

此外，數天前在猶太逾越節期間，超過1200名以色列屬於極右派的屯民（Settler）在警察嚴密保護下，直接闖入阿克薩清真寺，在寺內舉行猶太宗教儀式。

金字塔報稱，以色列警方當時將清真寺變成以色列軍事區域，禁止巴勒斯坦人進入阿克薩清真寺，並在大門口沒收他們的身分證。

報導還稱，以色列極右派國家安全部長吉維爾（Ben-Gvir）連同數十名屯民，也在另一個重要的伊斯蘭聖地「易卜拉欣清真寺」（Ibrahim Mosque）庭院內，公開表演猶太「塔木德」（Talmudic）舞蹈。

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其他阿拉伯國家如阿拉伯聯合大公國（阿聯）、約旦、科威特也都紛紛在媒體發表聲明，同聲譴責以色列極右派屯民此種欲摧毀伊斯蘭聖地的極端性煽動言行。

阿聯穆斯林長老委員會（The Muslim Council of Elders）強調，這些極端性行爲將使緊張局勢升級，對區域和平與穩定構成嚴重威脅。（編輯：陳承功）1140421