俞大㵢接受福斯專訪：台美關稅協商進展順利

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）駐美代表俞大㵢今天接受美媒訪問時談及中共在台灣周邊演習的次數上升且甚至不事先告知的作為，不僅影響台灣，也影響世界貿易。他同時透露台美關稅協商工作「進展順利」。

俞大㵢接受福斯新聞（Fox News）「特別報導」（Special Report）訪問時指出，共軍在台灣周邊舉行的軍事演習次數增加，甚至沒有事先公告。他強調中共這樣的行徑也影響各國，畢竟全球50%海上貿易都經過台灣海峽。

俞大㵢說，台灣希望和平，會以實力達到和平目標。

而在川普關稅方面，俞大㵢表示，川普4月2日宣布對台灣課徵32%的關稅，這樣的高稅率讓台灣著實意外。但他以台積電在美投資、輝達攜手鴻海等4台廠為例，說明台灣在美的規劃。

他同時提及台美在降低台灣商品進口關稅的協商工作方面「進展順利」。

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俞大㵢表示，台灣願意從美國企業採購更多武器、液化天然氣和農產品，以降少美國對台灣貿易的739億美元逆差。

他表示，台灣也準備好降低對等關稅、消除非貿易壁壘，並支持台灣企業加碼在美投資。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140424