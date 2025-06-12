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俞大㵢籲美參院減輕雙方稅務負擔 加快對台軍售流程

2025/6/12 11:37
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）駐美代表俞大㵢今天與美國聯邦眾議院議員進行閉門午餐會議後，敦促參議院減輕台美之間的稅務負擔，並請求國會加快對台軍售流程。

福斯新聞（Fox News）報導，俞大㵢表示，他很高興美國領導人意識到中國構成的緊迫生存威脅，但也強調，必須更迅速地將武器交付給台灣軍方，並解決阻礙雙邊投資的問題。

俞大㵢說：「我們感謝美國將台灣問題列為優先事項，並協助我們強化防衛能力。我們樂見美方做出更多軍事承諾，也支持雙方共同努力，加快速度交付我們所購買的產品。」

俞大㵢呼籲參院推動已在眾院獲得批准、但目前陷入僵局的「美台快速雙重稅收減免法案」（United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）。

他說：「這對鼓勵台灣企業赴美投資非常重要，也同樣鼓勵美國企業來台投資。我們是美國主要貿易夥伴中，唯一沒有享受這類待遇的國家，現讓整個國家感到擔憂。」

「美台快速雙重稅收減免法案」在眾議院以423票同意、1票反對通過後，送交參議院審議，以消除美台間繁瑣的雙重課稅問題。

此外，俞大㵢也對中國在台灣海峽及印太地區日益挑釁的行動表示擔憂。

他說：「我們感到擔憂，中國人民解放軍和海軍正加強在台灣周邊的活動，騷擾我們的領海和領空。這些挑釁行動持續不斷。」

他強調，「我們不想要戰爭」，但也指出美國和區域夥伴已開始強化自身防衛，意識到中國帶來的威脅。

共和黨眾議員弗魯格（August Pfluger）告訴福斯新聞，這場會議展現出對台灣民主政府的支持，也是對中國威權政策的譴責。

弗魯格說：「中國對台灣構成生存威脅。中國與台灣的差異在於他們對人命的態度。台灣重視開放，中國壓制言論自由、迫害維吾爾穆斯林等群體，這令人非常擔憂。」

儘管弗魯格並未承諾提供更多額外援助，但他表示支持美台雙方加強軍事準備，包括台灣將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的3%。

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他說：「台灣增加自身國防支出，以及美國重整海軍、空軍及太空部隊，都至關重要」。

當被問及美國國會希望向台灣人民傳達什麼訊息時，弗魯格毫不含糊地表示：「我們與他們站在一起—作為盟友、作為貿易夥伴、作為面對鄰國專制政權的民主國家。」（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1140612

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