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日經：TikTok Shop未來幾個月即將進軍日本

2025/4/27 08:16（4/27 08:30 更新）
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示意圖。（圖取自Unslash圖庫）
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（中央社東京27日綜合外電報導）日本「日經新聞」（Nikkei）今天報導，中國短影音平台TikTok即將於未來幾個月進軍日本線上購物產業。

路透社引述日經報導指出，根據參與營運的消息人士說法，TikTok準備近期替它們在日本的電子商務部門TikTok Shop招募賣家。

TikTok並未立即回覆路透社置評要求。

TikTok Shop以賣折扣商品出名，用戶可以透過線上直播販賣球鞋到眼影等各式商品，並賺取傭金。

鑒於TikTok在美國能否占有一席之地的協議遲遲未定，這家公司正尋求拓展美國市場以外的商機，進一步擴大在歐洲的觸角，繼3月在法國和德國之後，本月也在義大利推出TikTok Shop。

上星期，美國總統川普暗示，美國與中國之間震撼股市、以牙還牙的調升關稅行動可能即將結束，而關於TikTok未來命運的協議可能還須等一等。

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更早之前，川普再度延後中國字節跳動公司分拆TikTok美國資產的法律期限，為4月以來第2度延期，並重申潛在協議仍「在談判桌上」。

美國有近半人口在用TikTok，但2024年一條獲跨黨派議員壓倒性支持的法律，要求字節跳動在2025年1月19日前出售TikTok以來，這款應用程式的未來命運一直懸而未決。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140427

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川普
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