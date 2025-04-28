中國攝影師免簽低價搶生意 大馬業者質疑非法工作

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（中央社記者黃自強吉隆坡28日專電）馬來西亞對中國實施免簽，大馬攝影師最近揭露中國攝影團隊藉免簽接單，低價包套搶占市場，嚴重縮壓本地攝影師生存空間。大馬攝影業者懷疑這些攝影團隊沒有合法工作簽證。

根據星洲日報報導，馬來西亞攝影商總會（FCPS）總會長劉勁興認為，這些提供低價攝影服務的外國攝影團隊，可能沒有合法的工作簽證。如果大馬雇主聘用這些沒有合法工作簽證的外國人都是違法行為。

馬來西亞有全職攝影師最近在社群媒體平台臉書（Facebook）的XiaoMa小馬「老闆不敢發的朋友圈」單元投稿，吐露中國攝影團搶灘導致的無奈心聲，盼首相安華（Anwar Ibrahim）政府重視這個現象。不少大馬攝影師感同身受，相繼發文聲援。

自稱具有9年經驗的全職攝影師表示，昔日畢業季的攝影業務繁忙，也沒有利用廣告招攬客戶，完全都是透過他人介紹或口碑行銷，最忙的時候往往1個月都沒有休假，如今接單卻要等3個星期。

他指出，馬中互免簽之後，很多中國的攝影師團隊直接飛到馬來西亞接單。這些團隊把價格壓得很低，諸如提供場地、兩套衣服、化妝、相片修圖，部分還送短影音，只要馬幣299令吉（新台幣2000多元）。

這名接案攝影師說，這個費用根本不敷成本，並非攝影市場需求降低，而是整個市場已然改變，中國的攝影師不僅搶生意，拉走本地化妝師，也大量租用攝影棚，「我們根本沒辦法跟這種規模競爭」。

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他發文說，看到同行一個個轉行或轉換其它職業，真不知道這一代的攝影師還能撐多久。

大馬旅遊業者指出，馬來西亞對中國免簽證，並不是免工作簽證，外國人如果到大馬從事攝影工作，仍要依規定申請工作簽證。（編輯：唐聲揚）1140428