韓媒：北韓IT技術人員在中國竊取軍事機密被捕

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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）韓聯社報導，北韓資訊科技（IT）技術人員日前因在中國涉嫌竊取中國軍事技術，遭當地公安逮捕。這也是經常遭控竊取他國技術的北韓罕見對少數盟友之一的中國下手。

韓聯社引述北韓消息人士說法報導，北韓勞動黨軍需工業部旗下組織向中國瀋陽派遣的IT技術人員A某，日前帶著筆記型電腦逃離當地宿舍後失聯，之後遭中國公安逮捕、拘禁。

中國公安調查發現，A某的筆記型電腦中存有多項竊取來的中國武器等軍需技術情報，A某也在受調時承認犯行。

消息人士表示，北韓當局得知A某被捕的消息後，緊急召回與A某在相同地點活動的所有IT相關人員，可能是憂心進一步洩漏北韓竊取中國機密的活動。

中國公安並未公開遭竊的技術類型，但據消息人士轉述，根據熟知北韓技術人員在中國活動的脫北者消息，北韓軍需工業部最近也在搜集開發武器所需的必要情報，推測A某竊取的技術情報與無人機相關。

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北韓近期透過俄烏戰爭經驗，致力開發小型無人機及無人機操作系統。

軍需工業部是北韓專責軍需工業政策的機構，負責核武、飛彈等開發計畫，是聯合國安理會的制裁對象之一。據南韓及美國相關部門調查，已多次確認北韓情報當局及國防部旗下都有負責透過網路攻擊賺取外匯、竊取軍事技術的IT技術組織，去年底被南韓外交部列為制裁對象的313總局也屬於軍需工業部旗下組織。（編輯：田瑞華）1140429