白宮指COVID-19來自實驗室 中國反稱美國疫情先爆發

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（中央社台北1日電）川普政府日前將「實驗室外洩」視為COVID-19疫情真正的源頭，並將矛頭指向中國。中國發布白皮書回擊，強調中國竭盡所能支持全球抗疫，反控美國疫情發生的時間比中國早，應對美國進行病毒溯源調查。

美國白宮於當地時間4月18日時啟用新網頁，將實驗室外洩視為COVID-19疫情「真正」的源頭。網頁內容幾乎是根據去年一份由共和黨聯邦眾議員主導的報告。該報告認為，COVID-19疫情爆發源自於中國的實驗室外洩。

中國官媒新華社報導，中國國務院新聞辦公室於4月30日發布「關於新冠疫情防控與病毒溯源的中方行動和立場」白皮書，回應美國的說法。

中國在這份白皮書中，強調在「新冠病毒溯源貢獻中國智慧」、「為全球抗疫貢獻中國力量」，並指控美國在疫情大流行中劣跡斑斑。

這份白皮書稱，中國自疫情爆發以來持續投入大量資源支持中國科學家與國際進行病毒溯源研究，始終以開放透明的態度和科學專業的精神履行國際責任。中國不但率先展開臨床流行病學、分子流行病學、環境流行病學、動物宿主追蹤等關鍵領域的溯源研究，並且始終以高度的責任感和透明度，全力配合支援世界衛生組織的病毒聯合溯源研究。

文章稱，在經過一連串的研究後，排除了武漢作為病毒自然起源地的可能性，認為「武漢實驗室洩漏病毒」途徑極不可能，並為全球科學界提供了關鍵的實證資料與研究範例。

中國也藉這份白皮書，將矛頭指向美國，直指美國面對自身抗疫不力的現實，不僅不反思，還甩鍋推責、轉移視線，將病毒溯源政治化，嚴重破壞了團結應對全球疫情的國際努力，為全球公共衛生治理造成障礙。

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更進一步指控，大量證據顯示，「美國疫情發生的時間早於其官方公佈時間，也早於中國疫情爆發時間，應該對美國展開全面深入的病毒溯源調查」，美國也應儘快回應國際社會的合理關切，給世界人民一個負責任的交代。

這份白皮書更進一步形塑中國在疫情期間的角色，強調毫無保留分享防控和診療經驗，在能力範圍間為國際社會提供大量物資援助和技術支持，竭盡所能支援全球抗疫。並意有所指表示，「任何將科學抗擊傳染病行動政治化，甚至編造虛假資訊攻擊他國以謀取自身利益的做法，最終必定會危害包括其本國人民在內的全人類的健康福祉」。（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1140501