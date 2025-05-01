男子開車衝撞大阪小學生釀7傷 供稱「厭倦一切想殺人」

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（中央社記者戴雅真東京1日專電）日本大阪市立千本小學附近今天下午發生汽車衝撞學童事故，造成7名小學生受傷。警方以殺人未遂嫌疑，逮捕家住東京的28歲無業男子矢澤勇希。他供稱，「對一切都感到厭倦，想要殺人」。

MBS NEWS報導，嫌疑人是住在東京都東村山市的矢澤勇希。他駕駛白色車輛衝向學童，一名曾任警官的70多歲校方支援人員目睹事故，當場壓制嫌疑人，矢澤隨後被以現行犯逮捕。

警方表示，矢澤涉嫌「無差別殺害」小學生，在大阪市西成區道路上駕車衝撞學童，造成6名就讀小學2年級與3年級的男童輕傷，1名7歲的小2女童受到重傷。

矢澤在警方調查中供述：「因為對一切感到厭倦，想要殺人，就駕駛汽車衝過去，想撞死幾個小學生。」

據報導，車上當時沒有其他乘客，警方將調查矢澤是否有「擴大自殺」（不想自己一個人死，試圖與他人同歸於盡）的可能性。

根據大阪市教育委員會，受傷的7名學童都是千本小學學生。今天是上課到第4節的縮短授課日，學生吃過午餐後放學回家。

事故地點在學校正門外，沿著校園圍牆的上下學通路，屬於住宅區，因此不少人目擊整起事件。

當時在放學途中的1名學童表示，「開車的大人整個人軟趴趴的。我走在人行道上，車子突然衝過來，走在前面的2、3年級學生受傷了，有人頭部流血，還有人被夾在汽車和牆壁之間」。

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另一名目擊者表示，「那輛汽車逐漸往牆壁方向逼近，就算夾住孩子，還是繼續往前開。事發後，駕駛很久都沒有下車，是老師們叫他下來。他看起來很年輕，好像是安靜的那種性格，不像是壞人，整個人似乎處於恍神狀態」。

警方認為，矢澤駕駛的肇事白色休旅車是租來的，正在調查來源，同時也將針對嫌疑人動機，以及他為何出現在大阪市西成區，進一步調查。（編輯：陳妍君）1140501