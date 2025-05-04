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遭尼坦雅胡控「玩兩面手法」 卡達有話要說

2025/5/4 11:02（5/4 11:38 更新）
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（中央社杜哈/耶路撒冷3日綜合外電報導）以哈戰爭的關鍵調停方卡達，今天反駁以色列總理尼坦雅胡有關卡達需要「停止在停火談判中玩弄兩面手法」的言論。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍早在社群網站X發文說，「該是卡達停止以模棱兩可的言談玩兩面手法的時候了，並決定它要站在文明這一邊，還是在哈瑪斯野蠻的那一邊」。

尼坦雅胡補充說：「以色列將以正義手法，贏得這項正義之戰。」

對此，卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）在社群網站X貼文指出，卡達「堅決反對這些煽動性言論…這些言論遠低於政治和道德責任的最基本標準」。

路透社報導，儘管埃及和卡達斡旋人員做出種種努力，盼恢復加薩停火狀態，但以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）都沒有展現在核心要求上讓步的意願，並將協議難產歸咎於對方。

以色列希望釋放仍被關押在加薩的59名人質，並堅持要求哈瑪斯解除武裝，且在加薩未來治理方面不得扮演任何角色，而這項條件遭哈瑪斯拒絕。

哈瑪斯則堅持，若要看到人質獲釋，協議就需涵蓋以色列同意永久結束戰鬥和撤出軍隊。

加薩衝突被描述成捍衛文明，對此，安薩里予以抨擊，說此與史上多個以「不實描述來合理化危害平民罪行」的政權無異。

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安薩里在貼文中問說，138名人質獲釋是透過軍事行動還是透過斡旋談判實現的？他並表示，斡旋工作正受到不公平的批評和破壞。

他同時點出加薩的人道狀況十分嚴峻。根據他的說法，當地人道狀況，是各項讓人喘不過氣的封鎖行動、系統性挨餓、拒絕提供藥品和棲身之處，並將人道主義物資當作政治脅迫工具的表徵。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140504

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