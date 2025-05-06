多明尼加驅逐海地移民 人數急遽增加

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（中央社多明尼加首都聖多明哥5日綜合外電報導）多明尼加移民當局今天表示，2025年迄今，全國已驅逐超過11萬9000名海地人，比去年同期增加71%。

法新社報導，多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）去年5月成功連任，他在競選期間承諾將增加遣返海地的移民人數。海地是此區域最貧窮的國家，且飽受幫派暴力蹂躪。

多明尼加移民總局（DGM）在聲明中表示：「移民總局4月遣返了3萬2540名海地非常規移民，2025年1月至4月這4個月內，遭遣返人數達11萬9003人。」聲明還說，此一數字「與去年同期相比增加71%」，而2024年共有27萬6215人遭驅逐出境。

多明尼加自4月底開始突襲公立醫院，逮捕無證孕婦與新生兒母親，嚴厲打擊來自鄰國海地的非法移民。

人權組織批評阿比納德的舉措「殘忍」。

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阿比納德最近增派更多軍隊駐守邊境，同時宣布計劃延長多明尼加與海地之間一道長達54公里的邊境圍牆，這兩個相鄰的加勒比海（Caribbean）國家共享伊斯班尼奧拉島 （Hispaniola）。

根據官方數據，約有50萬海地人在多明尼加生活；多明尼加人口約1130萬人。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1140506