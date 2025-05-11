哈瑪斯公布新影片 以色列人質疾呼結束加薩戰爭

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（中央社耶路撒冷10日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）武裝支翼今天發布的影片顯示，加薩走廊（Gaza Strip）仍有兩名以色列人質活著，其中1人呼籲終結這場19個月的戰爭。

法新社報導，以色列非營利組織「人質及失蹤家庭論壇」（The Hostage and Missing Families Forum）證實這兩人的身分，分別是博赫博特（Elkana Bohbot）和歐哈納（Yosef Haim Ohana）。他們是2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列期間遭擄走的。

哈瑪斯2023年突襲以色列，以色列旋即對哈瑪斯控制的加薩發動攻擊，掀起戰爭。

哈瑪斯旗下武裝團體「艾茲丁‧卡薩姆旅」（Ezzedine al-Qassam Brigades）發布一段日期不明的3分鐘影片，當中36歲的博赫博特看得出來十分虛弱，身上裹著毯子躺在地上。

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另1名人質，24歲的歐哈納以希伯來語呼籲以色列政府結束加薩戰爭，確保其餘俘虜都能獲釋。他的話與哈瑪斯先前發布影片中其他人質所言類似，這些人可能是在脅迫之下出聲。

博赫博特的家人聲明說，這兩人「在大聲呼救。儘管以色列全部的人都聽到他們的呼喊，但少數決策者卻拒絕傾聽」。這番話呼應外界批評，指控以色列政府未能帶回所有人質。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140511