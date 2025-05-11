王毅分別與印巴官方人士通話 強調中國支持停火

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（中央社台北11日電）經過連日的軍事衝突，在美國斡旋之下，印度和巴基斯坦今天稍早達成停火協議。中國外交部今天凌晨則發布指出，中國外長王毅於10日分別與印巴相關人士通話，強調期待並支持雙方透過磋商實現「全面持久停火」。

美國總統川普在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「經過美國居中調解的一整夜會談後，我很高興宣布，印度與巴基斯坦已經同意立即全面停火」。

中國外交部則於凌晨在官網發布稱，中共中央政治局委員、外交部長王毅於10日分別與巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）、印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）通話，並談及衝突情勢與中國的立場。

王毅與達爾通話時表示，作為巴基斯坦和印度共同鄰國，中國對「巴印衝突」升級感到擔憂。中國支持巴基斯坦維護國家主權和民族尊嚴，相信巴基斯坦會冷靜應對當前事態，作出符合根本和長遠利益的決定。

他說，期待並支持巴印雙方儘快停火。一旦停火就要共同遵守，避免衝突再起。這符合雙方利益，有利於地區和平穩定，也是國際社會的普遍期待。中國願為此繼續發揮積極作用。

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在與多瓦爾通話時，王毅則表示，中國譴責帕哈爾加姆的恐攻事件，反對一切形式的恐怖主義。當前國際形勢變亂交織，亞洲地區的和平穩定來之不易，值得倍加珍惜。

他表示，印度和巴基斯坦是搬不走的鄰居，都是中國的鄰國。中國真誠希望印巴雙方保持冷靜克制，透過對話協商妥處分歧，避免局勢升級。中國支持並期待印巴雙方透過磋商實現全面持久停火。這符合兩國根本利益，也是國際社會共同願望。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1140511