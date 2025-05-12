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尹錫悅涉內亂罪 軍官作證提及多次戒嚴可能性

2025/5/12 17:50（5/12 18:00 更新）
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（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）韓國法院今天就前韓國總統尹錫悅涉嫌主導內亂案開庭，前陸軍首都防衛司令官的副官吳相裴（音譯）作證，聲稱聽到尹錫悅與司令官通話內容，指尹錫悅戒嚴當時表示即使解嚴也能宣布第2、第3次戒嚴。

據韓聯社報導，吳相裴今天以證人身分出席尹錫悅內亂案第3次開庭，他在尹錫悅宣布戒嚴後被派遣前往國會，且與前司令官李鎮雨同車，因此聽到尹錫悅與李鎮雨的通話內容。

吳相裴表示，李鎮雨在第1通電話中向尹錫悅報告說，「都堵住了，已經要人帶槍翻牆進去」；第2通電話則報告，「人太多了，進不去」，尹錫悅當時要求他們4人一組進去將國會議員一一抬出。

在第3通電話中，李鎮雨再次表示現場人潮太多、難以進入國會，尹錫悅則強硬表示，就算開槍也要破門進去抓人。吳相裴描述，李鎮雨當時似乎因為太震驚而沒有回應，在尹錫悅要求下才應了兩聲。

在國會表決通過解除戒嚴案後，尹錫悅與李鎮雨第4次通話，表示還沒確認是否有190人投票，要求軍方繼續行動，還提到他原本就主張軍隊要在他宣布戒嚴前就行動，但大家都反對，事情才沒辦法順利進行。

吳相裴轉述，尹錫悅當時說，就算表決通過，只要宣布第2次、第3次戒嚴就好。

被問及為何沒有在先前的調查中作證，吳相裴說明，他本來認為尹錫悅是依法做事，但聽到尹錫悅的律師主張尹錫悅從未要求逮捕人、「連逮捕的逮字都沒說過」，與他所知事實不符，感覺受到背叛，才下定決心作證。

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報導指出，尹錫悅方面在檢方對證人提問時提出異議，主張檢方採用誘導提問，但法院並未依他們的要求阻止檢方提問。對於被法院採納為證據的吳相裴先前受調證詞，尹錫悅一方也主張檢方違反蒐集證據。

在上午庭審結束後，尹錫悅方面並未回應任何媒體提問。（編輯：唐佩君）1140512

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#國會
#戒嚴
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影片來源：中央社
尹錫悅
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