吸引船隻回流 埃及蘇伊士運河過境費調降15%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社開羅13日綜合外電報導）埃及蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）今天宣布，將把大型貨櫃船的過境費降低15%，以吸引全球航運巨擘重返這條航線。

法新社報導，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）上月表示，由於葉門叛軍「青年運動」（Huthi）攻擊穿越紅海（Red Sea）的船隻，埃及去年的蘇伊士運河收入損失約70億美元。

管理局主席雷比（Osama Rabie）在聲明中表示，臨時優惠措施將於15日生效，持續90天，適用於淨噸位為13萬噸或以上的船隻，無論滿載還是空載。

雷比表示，這項決定是為了「鼓勵主要航運公司恢復通過蘇伊士運河，因為紅海具備有利條件，安全局勢相對穩定和平靜」。

透過 Google News 追蹤中央社

美國和青年運動上週達成停火協議，調解員稱這項協議將確保紅海的「航行自由」。

自2023年底以來，青年運動持續攻擊紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）的船隻，他們聲稱這是聲援加薩走廊巴勒斯坦人的運動。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1140514