視察卡達美軍 川普：杜哈將投資烏代德基地百億美元

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（中央社杜哈15日綜合外電報導）美國總統川普今天在波斯灣之行第2站的卡達訪視烏代德空軍基地，他向美軍發表談話時指出，卡達將對這座基地投資100億美元。川普並表示，他希望「終結而非挑起衝突」。

綜合法新社與路透社報導，川普（Donald Trump）訪視杜哈（Doha）西南方的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base），向美軍發表談話時說道：「卡達未來幾年還會對這座大型基地投資100億美元（約新台幣3018億元）。」

烏代德空軍基地是美國國防部中央司令部的中東地區總部，也是華府在中東地區最大的軍事設施。

川普也在談話中提到，他希望「終結而非挑起衝突」。他表示：「身為總統，我的第一要務是結束衝突，而不是發動戰爭；但如果有必要捍衛美國或我方盟友，我會毫不猶豫動用美國的力量。」

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川普還提到，在他出面力促巴基斯坦和印度聚焦於貿易而非戰爭後，兩國現已停火。他告訴在場美軍，巴基斯坦與印度對此表示滿意。

在美國出面斡旋和施壓下，印度和巴基斯坦這2個擁核國家已於10日同意停火，停止雙方近30年來最嚴重的軍事對抗。（譯者：洪啓原/核稿：嚴思祺）1140515