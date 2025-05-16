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美駐中大使龐德偉履新：讓美國更強大

2025/5/16 11:20（5/16 12:17 更新）
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美國新任駐中大使龐德偉15日抵北京。（圖取自x.com/USAmbChina）
美國新任駐中大使龐德偉15日抵北京。（圖取自x.com/USAmbChina）
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（中央社台北16日電）美國新任駐中大使龐德偉昨天抵北京履職，並在X發文說「我已經準備好開始工作，讓美國更安全、更強大，更繁榮」。中國則表示對中美關係的立場一以貫之，也希望美方和中方相向而行。

對於龐德偉15日抵北京並指準備好「讓美國更安全、更強大，更繁榮」的相關提問，綜合中國外交部官網消息及香港星島日報今天的報導，中國外交部發言人林劍昨天在例行記者會回應說，中方願為龐德偉（David Perdue）到中國履職提供便利。

林劍並指出，中方對中美關係的立場一以貫之，中方始終堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則來看待和處理中美關係，也希望美方和中方相向而行。

74歲的龐德偉在美國企業界擁有40多年經驗，曾在法國、新加坡、美國、香港等地居住，擔任運動品牌Reebok的總裁兼行政總裁、紡織公司PillowTex的行政總裁以及美國零售商Dollar General的行政總裁。

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龐德偉於2015年至2021年擔任參議員，曾訪問台灣與時任總統蔡英文會面。美國總統川普去年底提名龐德偉出任美國駐中大使，讚揚龐德偉是一位忠實的支持者，從商經驗使龐德偉非常適合擔任這一職務，「有助於與中國領導人建立富有成效的工作關係」。

龐德偉在提名聽證會表示，北京正在對美國發動「新形態戰爭」，並對「現有世界秩序」構成威脅，而美中關係是「21世紀最重要的外交挑戰」。（編輯：周慧盈/陳鎧妤） 1140516

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