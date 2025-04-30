帕度出任駐中國大使 曾與川普私下討論台灣安全

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓29日專電）美國聯邦參議院今天通過駐中國大使人事案，縱橫政商界的帕度（David Perdue）即將出使北京。他曾在聽證會上表示與川普私下討論如何嚇阻中國對台灣的侵略行為，也於參議員任內訪台，拜會時任總統蔡英文。

參議院中午以67票對29票通過前聯邦參議員帕度擔任美國駐中國大使的人事案。帕度將在美中貿易戰正炙、美國收緊對北京的出口管制下派駐中國，第一線處理最複雜的外交關係。

他這個月初出席聽證會時至少兩度答覆對台立場，內容緊扣台灣關係法、美中三公報及對台六項保證。當參議院外委會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）詢問如何嚇阻中國對台的侵略行為時，帕度表示，他曾就此與川普進行私人對話。

「我認為，我們必須確保他們（北京）非常清楚我們在台灣關係法、與中國所簽署的三個聯合公報，以及可追溯至雷根時期的『六項保證』方面的承諾」，他說。

帕度指出，對美國而言，最重要的是兩岸局勢能以和平的方式解決。對此，絕不能有任何誤解。

帕度當時也說，北京正在對美國發動「新型態戰爭」，並對「現有世界秩序」構成威脅，且美中關係是「21世紀最重要的外交挑戰」。

「我們對中國的因應之道應該是細緻、超越黨派的，並具有戰略性。」

他承諾，作為大使，他將把遏制中國向墨西哥出口先驅化學品的問題列為「首要事項」之一。這些化學品被毒品販運集團加工成強效類鴉片止痛劑芬太尼，最終流入美國。

75歲的帕度來自關鍵州喬治亞州，1972年喬治亞理工學院工業工程學士畢業，3年後獲得運籌學碩士，擔任過銳跑（Reebok）等企業的高階主管，2014年以政治素人之姿選參議員，競選主軸主打經濟議題和減少美國聯邦赤字。

帕度2018年與其他共和黨參議員訪問中國後，集體向美媒投書，呼籲制定長期計畫因應中國日益擴大的地緣政治影響力，「美國必須清醒。」

他隔年對國防新聞（Defense News）說，「今天，我們的陸軍規模是二戰以來最小，海軍是一戰以來最小，而空軍則是有史以來最小且最老。同時，我們正面臨來自中國、北韓、俄羅斯和伊朗的複雜威脅。」

他表示，一支強大的海軍艦隊對全球嚇阻、力量投射以及支持美國盟友至關重要。

對台立場方面，帕度審議「2019年國防授權法案」（NDAA）時投票支持通過法案，法案內容包含多項友台條文。

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帕度曾於2018年訪台拜會時任總統蔡英文，也於2015年連署支持台灣以觀察員身分參與國際刑警組織（Interpol）的法案，並於2017年5月連署參議院致時任美國衛生部長普萊斯（Tom Price）的聯名函，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

帕度在2021年競選連任失利，輸給民主黨候選人奧索夫（Jon Ossoff）。（編輯：陳慧萍）1140430