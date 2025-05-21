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布克國際獎 印度作家穆斯塔克短篇小說集創紀錄

2025/5/21 12:18
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（中央社倫敦20日綜合外電報導）印度作家、律師暨女權運動人士穆斯塔克（Banu Mushtaq）今天以短篇小說集「心燈」（Heart Lamp，暫譯），榮獲「布克國際獎」（International Booker Prize）。

美聯社報導，這是布克國際獎首度頒給短篇小說集。法新社提到，77歲的穆斯塔克是首位以康納達語（Kannada）文學作品榮獲這項著名翻譯小說文學獎的作者。

穆斯塔克在英國倫敦泰特現代美術館（Tate Modern）頒獎典禮中表示：「此刻就像上千隻螢火蟲照亮了一片天空…短暫、燦爛而又展現集體的力量。」

她說：「我接受這項殊榮，不是以個人身分，而是與其他許多人一同發聲。」

穆斯塔克將與她的譯者巴斯蒂（Deepa Bhasthi）分享5萬英鎊（約新台幣206萬元）獎金，巴斯蒂也協助挑選故事。

「心燈」收錄最初於1990年至2023年間發表的12篇故事，這些故事描繪印度南部穆斯林社區的日常生活，聚焦在婦人和女孩的經歷。

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評論家稱讚書中幽默感十足，風格詼諧通俗，對父權制、種姓制和宗教保守主義進行尖銳的批判。

穆斯塔克住在印度西南部卡納塔卡邦（Karnataka），以倡導女權和對抗歧視的法律工作聞名。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1140521

#印度
#倫敦
#英國
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