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川普精簡政府 專家：恐削弱美國監測地震海嘯能力

2025/5/21 19:22
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普政府上任以來大砍多個聯邦機構的員額並刪減資金，有專家認為，這可能連帶削弱了美國監測地震、海嘯、火山及太陽風暴風險的能力。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，專家指出，從現在起的200年內，從北加州一路延伸到加拿大卑詩省（British Columbia）的卡斯卡迪亞隱沒帶（Cascadia Subduction Zone）有可能發生規模9大地震，恐釀美國近代史上最嚴重天災。

如此強震可能會掀起30公尺高海嘯，並重創沿海城鎮，美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）先前估計，恐奪走上萬條人命、逾10萬人受傷。

然而，許多科學家表示，美國這方面的準備比以往任何時候都還不足，因為數十年來守護防線的專家和科學家人數，正因川普政府的裁員而大幅削減。

不只是地震與海嘯，川普動手砍資金之下，觀察火山活動及太陽風暴的人力要不遭裁減，要不就面臨被調到完全不同機構的可能性。

此外，有4位知情人士告訴CNN，川普政府對若干聯邦機構祭出的最新限制，意味著地震儀、記錄海嘯速度的深海感測器、監測火山爆發前地殼震動的設備要進行保養時，科學家們多了好幾層關卡要過。

CNN整理出人力削減和資金限制導致計畫難以跟上變化的4個自然災害領域：

● 地震

美國西部各地配置大約800台地震儀，是抵禦「大地震」的第一道防線，而當中有許多地震儀的位置都在諸如山頂等偏遠地區，且每台都要定期進行某種程度的維護保養。

但美國地質調查所（USGS）等機構的聯邦政府人員接獲通知，任何單筆支出不得超過1美元（約新台幣30元），執行這些關鍵任務的難度就變高了。

知情人士透露，出差更難獲得批准，顧慮也更多，這代表執行公務的障礙就更大。

儘管維護系統的人力與資金不足，不至於讓系統1天就失效，但華盛頓大學（University of Washington）教授、太平洋西北地區地震網絡（Pacific Northwest Seismic Network）負責人杜賓（Harold Tobin）說，他不知道系統能維持多久。

● 海嘯

如同分布於西岸的地震儀，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）在海洋深處也設置了感測網絡，海嘯來襲時得以發出警報。

曾任職於國家氣象局（NWS）海嘯部門的艾倫（Corina Allen）說道，國家海洋暨大氣總署兩個海嘯預警中心，以及國家氣象局在系統更新的計畫，都因為試用期人員被解僱或部分正職人員接受所謂的「買斷」協議而遭遇重大影響。

艾倫表示，全天候監控中心人手原本就不多，進一步裁員更是引起更大隱憂，尤其是考慮到太平洋西北地區的地震和海嘯威脅。

艾倫指出：「裁員和潛在的預算削減，都推升美國面臨海嘯及地震的風險，且會對沿海地區民眾與美國經濟造成毀滅性影響。」

● 火山

夏威夷幾勞亞火山（Kilauea volcano）去年以來即斷斷續續噴發，且預計未來還會有更多噴發。阿拉斯加州大錫金火山（Great Sitkin）也自2021年噴發以來持續緩緩流出熔岩。阿拉斯加州斯普爾山（Mount Spurr）近來則因出現火山地震而備受關注。

USGS有兩座主要辦公室負責監測火山活動，一個在夏威夷，另一個位於阿拉斯加。曾在阿拉斯加火山觀測站任職的佛雷穆勒（Jeff Freymueller）表示，部分USGS火山科學家已接受了「延遲辭職計畫」（deferred resignation program）。

美國之音（VOA）今年2月報導，加入延遲辭職計畫的人員可以繼續領取政府薪資，直到9月30日政府財政年度結束，這段期間他們的工作職責可能會減少或取消。外界普遍稱這項方案為「買斷」優離計畫。

仍跟其他USGS員工保持聯繫的佛雷穆勒說道，監測數據目前還沒中斷，但今年夏天是否會進行地震儀維護保養就有待觀察了，他們希望目前砍掉的人數已足夠安撫高層，沒有必要再進一步裁員。

● 太陽風暴

除了地球的風險，肉眼看不到的太陽風暴也要關注，畢竟這會對地表上的輸電網絡和無線電系統造成嚴重破壞。

位於科羅拉多州波爾德（Boulder）的NOAA旗下太空氣象預報中心（Space Weather Prediction Center）約有十幾位專家，通常每24小時都有兩名科學家輪班。

然而，這個中心據說最近少了3位員工，這對一個小團隊而言算是不小的數字。

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這類預報中心在全球數量並不多，而位於波爾德的這間辦公室不久後可能還要出現更大變化：川普政府提議將他們從NOAA轉移到國土安全部（Department of Homeland Security）。

密西根大學（University of Michigan）太空氣象研究員基柏勒（Tim Keebler）指出，太空氣象預報中心這個辦公室雖然只有少少這些人，但仰賴他們的人可不少，包括電力公司、衛星營運商、手機業者和鐵路公司。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳彥鈞）1140521

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