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李強訪問印尼 強調加強聯繫維護自由貿易

2025/5/25 10:30
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（中央社台北25日電）新華社報導，正在印尼訪問的中國國務院總理李強表示，今年以來中國經濟在外部挑戰增多背景下實現較快成長，有巨大增量空間，希望中國與印尼工商界加強聯繫，強化合作、維護自由貿易。

李強於24日至26日訪問印尼。據新華社報導，李強24日晚間在雅加達與印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）共同出席「中國－印尼工商界晚宴」並致辭，兩國約200名工商界代表參加。

李強表示，今年以來，中國經濟在外部挑戰增多背景下實現較快增長，展現出強勁的內在驅動力，同時蘊含著巨大的增量空間。

李強表示，中國正實施擴大內需戰略，展開提振消費專項行動，超大規模市場潛力將源源不斷釋放。中國在科技創新領域不斷突破，人工智慧、機器人、生物醫藥等加速發展，將為各國企業帶來更多創新和投資合作機會。中國正大力推進製造業高階化、智慧化、綠色化轉型，有序擴大海外投資，將與各國共同提升產供鏈水準和效益。

李強表示，中國願與包括印尼在內各國共享增量空間和發展機遇，將堅定不移擴大開放，為外國企業到中國投資興業營造更好環境；希望中國與印尼工商界「加強對接、積極行動，做大合作蛋糕，加強產業融合，維護自由貿易」。

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李強表示，今年是兩國建交75週年，在國際局勢變亂交織，單邊主義、保護主義上升，霸凌行徑增多下，應堅持求同存異、和平共處，以協商化解分歧，以合作促進共贏，實現共建共享的發展繁榮。

新華報引述普拉伯沃表示，印尼願與中方加強經貿、產業、綠色經濟、科教等領域合作，更好實現互利共贏，歡迎中國企業繼續在印尼投資，拓寬合作領域。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1140525

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