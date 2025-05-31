駐巴西代表處舉辦台灣產業暨商機說明會

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（中央社記者唐雅陵聖保羅30日專電）駐巴西代表處26日至31日前往巴西北部宏東尼亞國際農業博覽會，舉辦「台灣產業暨商機說明會」及貿易洽談會，尋求增進台巴貿易與產業合作機會。

宏東尼亞州州長羅查（Marcos Rocha）26日在宏東尼亞國際農業博覽會（Rondônia Rural Show Internacional）開幕晚宴上致詞，感謝各國官員、經貿代表、商會、當地政要及100多家參展廠商踴躍參與。

羅查表示，宏東尼亞州為巴西第2大糧食生產州，農漁牧業發達，不僅在巴西，在全球也占極重要位置，透過此博覽會，在原有優良基礎下，盼與時俱進以新科技創造更多產能、附加價值及商機，邁向國際化。

駐巴西代表處經濟組副組長甘珮柔以「台灣產業暨碳權商機」為題，介紹台灣產業發展及未來趨勢、農漁牧業及碳權商機，強調台灣產品優質且廠商信譽良好，高科技產品及智慧農業解決方案可協助巴西廠商大幅提升生產技術，並降低生產成本。

甘珮柔表示，宏東尼亞在農業、食品及能源領域具有獨特的發展潛力，台灣廠商可提供各產業先進科技、具價格競爭力的生產設備，例如農業和食品業自動化及監測等技術及服務，代表處樂於推動台灣與宏東尼亞州農漁牧業、食品業、能源及科技產業對接與合作。

巴西台灣貿易中心主任施懿倫說明「與台灣供應商建立堅實夥伴關係及無人機商機」，介紹外貿協會功能與職掌、2025年國際專業展及B2B採購媒合機制等平台；中心經理孫錫龍則介紹台灣農業4.0及食品工業的新科技，特別提到無人機與感測監控解決方案等應用，吸引巴西業者關注。

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宏東尼亞州農牧業發達，咖啡、可可、稻米、玉米、黃豆及木薯等作物及牛肉輸銷全球。「2025宏東尼亞國際農業博覽會-從農田邁向未來」是巴西第2大農業展，會場位於河運運輸樞紐的吉巴拉納市（Ji-Paraná），預計本次展覽可創造20億美元商機。

駐巴西代表處及巴西台貿中心此次應邀參展，並舉辦說明會及貿易洽談會，獲得當地政府及廠商高度重視，進一步強化雙邊關係與深化合作機會。（編輯：唐聲揚）1140531