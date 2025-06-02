勞權報告：全球勞工權利如自由落體般迅速惡化

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（中央社巴黎2日綜合外電報導）全球最大工會組織國際工會聯盟今天表示，世界各地工人的權利正有如「自由落體」，阻撓集體談判和攻擊工會代表的企圖普遍可見。

法新社報導，國際工會聯盟（International Trade Union Confederation）今天根據聯合國和國際條約97項指標發布的年度權利指數，發現勞權「嚴重惡化」。

報告評估151國發現，歐洲和美洲勞權下滑尤為嚴重，這兩個地區的勞權指數是自2014年發布以來最糟。

國際工會聯盟表示，整體而言，87%的國家侵犯罷工權，80%侵犯集體談判權。

國際工會聯盟表示：「80%國家（121個）限制集體談判權。」例如在法國，「每10份集體協議就有近4份是雇主單方面強加，沒有工會代表參與」。

報告還勾勒了對工會領袖的「迫害」。

報導指出：「在法國，超過1000名工會領袖和法國總工會（Confederation generale du travail）成員因參與大規模抗議退休金改革的活動，而面臨刑事指控和紀律處分。」

國際工會聯盟根據各國對勞工權利的尊重程度，例如罷工、示威和參與談判權，給每個國家最高1分，最低5分。

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只有德國、瑞典和挪威等7個國家獲得滿分，相較之下，10年前則有18國獲滿分。

國際工會聯盟主席特里安格爾（Luc Triangle）聲明表示：「如果持續這種下降速度，10年後全世界將沒有一個國家在尊重勞權方面獲得最高評級。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐崇哲）1140602