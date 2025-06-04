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烏克蘭奇襲俄羅斯轟炸機 川普特使憂風險升級

2025/6/4 21:42
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普的烏克蘭事務特使凱洛格指出，烏克蘭週末期間戲劇性地對俄羅斯轟炸機發動無人機攻擊，已經導致衝突升級的風險升高到「令人無法接受」的程度。

法新社報導，凱洛格（Keith Kellogg）今天告訴福斯新聞頻道（Fox News），「風險等級正在一路攀升」。

他說：「攻擊屬於敵人國家生存系統的核三位一體其中一部分，那意味風險等級升高，因為你不知道對方會做出什麼事來。」

烏克蘭1日對俄軍空軍基地展開大規模無人機攻擊，並表示摧毀的俄羅斯可搭載核武轟炸機價值數十億美元。

路透社報導，俄羅斯和美國合計持有全球核武庫的88%。

兩強都擁有3種主要核攻擊方式的能力，即戰略轟炸機、陸基洲際彈道飛彈、海基彈道飛彈潛艦，這就是核三位一體。

凱洛格表示，俄羅斯轟炸機受損程度沒有莫斯科所受心理衝擊嚴重，而未獲證實報導稱烏克蘭攻擊俄北一個海軍基地，這尤其令他憂心。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天表示，烏克蘭週末行動前沒有事先通知川普。

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俄、烏2日在土耳其伊斯坦堡進行談判，不過在結束戰爭的議題上幾無進展。

凱洛格表示，烏克蘭已經提出「非常合情理的立場」，但是俄羅斯提出「最大化立場」，當前目標就是「試圖縮小其間差距」。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140604

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