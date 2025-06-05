調停俄烏戰爭 教宗良十四世與蒲亭首度通話
2025/6/5 07:28（6/5 08:01 更新）
（中央社記者黃雅詩梵蒂岡4日專電）在俄羅斯拒絕以梵蒂岡作為調停俄烏戰爭的地點後，教宗良十四世今天與俄羅斯總統蒲亭首度通話。教宗呼籲俄羅斯採取有利和平的姿態，克宮則表達支持以外交方式調解衝突。
梵蒂岡新聞室今天表示，教宗良十四世（Pope Leo XIV）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通電話，主要討論俄烏戰爭議題。梵蒂岡新聞室主任布魯尼（Matteo Bruni）表示，教宗和蒲亭討論了人道主義情勢，及如何向有需求者提供必要援助。
教廷聲明指出，「教宗呼籲俄羅斯採取有利於和平的姿態，強調對話的重要性，有助為雙邊建立正面聯繫，尋求解決衝突的方案」。
教宗和蒲亭也討論了正進行的換囚作業，及樞機主教祖皮（Matteo Maria Zuppi）在這方面的貢獻。
布魯尼表示，教宗提到俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill），感謝基里爾在教宗就任之時給予祝賀，並強調雙方共同的基督信仰價值是一線曙光，能幫助尋求和平、捍衛生命，及追求真正的宗教自由。
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義大利訊使報（Il Messaggero）報導，俄羅斯克里姆林宮發言人表示，蒲亭在通話中感謝教宗願為解決衝突作出貢獻。
報導指出，蒲亭表達願透過外交管道尋求解決方案，但蒲亭也指責烏克蘭加劇衝突，蒲亭請教宗注意，基輔政權正試圖升級衝突，並且正在破壞俄羅斯領土的民用基礎設施。（編輯：張芷瑄）1140605
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