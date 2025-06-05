德國4月工業訂單意外成長 分析：反映國內需求強勁

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（中央社法蘭克福5日綜合外電報導）德國今天公布的官方資料顯示，德國4月工業訂單意外成長，對這個試圖擺脫數月來經濟停滯的歐洲最大經濟體而言，不啻為正面訊號。

法新社報導，根據德國聯邦統計局（Destatis）初步資料，4月新訂單月增率為0.6%。由於被視為未來商業活動指標，這項數據備受關注。

德國3月工業新訂單月增率則為3.4%。

4月訂單增加，主要歸功於電腦、電子及光學產品訂單成長21.5%。

運輸貨物跟加工金屬產品也分別提高了7.1%和4.4%。同時，電子設備及機械訂單分別衰退了9.2%、4.4%。

分析師認為，3月數據強勁成長，與企業紛紛趕在美國實施全面性關稅前囤貨有關。

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荷商安智銀行（ING Bank）分析師布茲斯基（Carsten Brzeski）指出，4月的正面數據顯示，最近的增長「不只是貿易推動的前期加強（frontloading）」。

布茲斯基談到，3月的成長是由外國訂單推動，4月較溫和增長則是出於國內需求強勁。（譯者：洪培英/核稿：劉文瑜）1140605