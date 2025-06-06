電玩扭曲光州民運史韓推動全球下架 開發者疑中國人

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（中央社首爾6日綜合外電報導）韓國遊戲管理委員會表示，一款在全球最大電腦遊戲平台Steam上線的遊戲扭曲韓國光州民運歷史，將推動該款遊戲從平台下架。

根據韓聯社報導，韓國遊戲管理委員會昨天表示，扭曲光州民運歷史的遊戲「光州Running Man」（Gwangju Running Man）去年9月在Steam上線。這款遊戲以1980年5月的光州為背景，將市民描繪為罪犯和暴徒，同時美化戒嚴軍武力鎮壓行動，以及時任總統全斗煥。

報導指出，這款遊戲並非一款獨立遊戲，而是對中世紀戰爭題材遊戲「騎馬與砍殺：戰團」（Mount & Blade: Warband）內容進行修改的模組（MOD），遊戲開發者疑為中國人。

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韓國遊戲管理委員會表示，該遊戲已於3月在韓國被禁，但海外用戶仍可進入遊戲。

韓國遊戲管理委員會表示，將向Steam營運商維爾福公司（Valve Corporation）直接要求下架這款遊戲。（編輯：劉淑琴/核稿：何宏儒）1140606