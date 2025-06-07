遭川普政府誤送薩爾瓦多移民返美 面對販運指控

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國司法部長邦迪（Pam Bondi）今天說，被政府錯誤從馬里蘭州驅逐到薩爾瓦多的阿布雷戈賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）已搭機返美，將面對在美運送非法移民的刑事指控。

路透社報導，阿布雷戈賈西亞返回美國，是此案的一個轉折點。部分人士批評總統川普強勢的移民政策，直指此案顯示政府在加強驅逐行動的同時漠視公民自由。

29歲的阿布雷戈賈西亞是薩爾瓦多人，今晚現身納希維爾（Nashville）的聯邦法院。他的妻子和年幼孩子是住在馬里蘭州的美國公民。

當地媒體報導，預計他將於本月13日被提訊，屆時他將提出抗辯。在那之前，他會一直被聯邦政府拘留。

邦迪說，若阿布雷戈賈西亞被定罪，將在服刑完畢後被驅逐到薩爾瓦多。川普政府曾指稱阿布雷戈賈西亞是MS-13幫派一員，但他的律師團否認這項指控。

川普在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上對媒體說：「這個人的過去很糟糕，我有預料到他們會決定把他帶回來，讓大家看看這個人有多糟糕。」他還說，決定將阿布雷戈賈西亞帶回美國的單位是司法部。

根據起訴書，阿布雷戈賈西亞至少與5人共謀組成走私集團，非法把移民帶入美國，然後將他們從美國與墨西哥邊境送到美國其他地方。

起訴書提到，阿布雷戈賈西亞經常在休士頓迎接移民，他在2016年到2025年於德州和馬里蘭州之間往返上百次。

起訴書還指控他運送槍枝和毒品，另指稱一名隸屬同一集團的共犯涉及載運移民，2021年一輛運送他們的貨車在墨西哥翻覆，導致50人喪命。

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阿布雷戈賈西亞的律師莫申伯格（Simon Sandoval-Moshenberg）則稱這些刑事指控「荒誕」且「包山包海」。

美國政府今年3月15日將阿布雷戈賈西亞驅逐出境，比提出指控的日期早了兩個多月。美國移民法官2019年曾下令禁止把他送到薩爾瓦多，以免他遭受幫派迫害，但他仍被送到薩爾瓦多，一度被關在名為「恐怖主義監禁中心」（Terrorism Confinement Center）的大型監獄。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1140607