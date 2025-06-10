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奧地利第2大城格拉茨市傳校園槍擊案 至少8死數傷

2025/6/10 18:00（6/10 18:15 更新）
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奧地利第2大城格拉茨市一所學校發生槍擊案，造成至少8人死亡，另有數人受傷。（法新社）
奧地利第2大城格拉茨市一所學校發生槍擊案，造成至少8人死亡，另有數人受傷。（法新社）
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（中央社維也納10日綜合外電報導）奧地利媒體今天報導，奧國第2大城格拉茨市（Graz）一所學校發生槍擊案，造成至少8人死亡，另有數人受傷。

根據國營媒體奧地利廣播集團（ORF），當地警方表示，包含學生及教師在內共數人重傷，報導並稱犯嫌為學生，且據信他可能已自戕。

奧地利新聞社（Austria Press Agency）引述格拉茨市長卡爾（Elke Kahr）的說法報導，槍手為死者之一。

根據路透社，警方稍早宣布在當地一條街上執行任務，而這條路上有一所中學。

美聯社報導，格拉茨市警方說有人聽見槍響。

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當地時間上午11時30分，警方在社群平台X發文指出，已疏散校內人員，每個人都被帶到安全地點，此外局勢已獲控制，據信目前已無危險。

格拉茨是奧地利第2大城，位於該國東南部，居民人數約30萬。（譯者：楊昭彥/核稿：洪培英）1140610

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