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瑞典「環保少女」闖加薩遭驅逐 再與川普隔空交火

2025/6/10 23:51
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（中央社巴黎10日綜合外電報導）瑞典「環保少女」童貝里近日乘船闖加薩，遭到以色列驅逐出境。美國總統川普批評她應該上「情緒管理課」。童貝里今天反擊稱「這世界需要更多年輕的憤怒女性」。

童貝里（Greta Thunberg）近日與12名倡議人士搭乘救援船前往加薩走廊，盼突破以色列封鎖，完成人道援助，但遭以色列軍方攔截扣押，目前已被以色列驅逐出境。

美國政治新聞媒體Politico報導，川普（Donald Trump）批評童貝里的加薩援助任務，稱她是既「奇怪」又「憤怒」的人，並建議她應該上情緒管理課。

據報導，童貝里被以色列驅逐出境後，在法國巴黎回應說：「老實說，我認為這世界需要更多年輕的憤怒女性。」

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根據法新社，童貝里於巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle Airport）指控以色列「在國際水域綁架我們，並且違背我們的意願將我們帶到以色列」。

2019年，童貝里曾批評川普對氣候變遷的否定主義「極端」。川普則嘲弄她有「憤怒管理」問題。（譯者：陳正健）1140610

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川普
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