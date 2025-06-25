工黨政府報告：中間諜活動日增 破壞英民主經濟

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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國政府今天在一份調查報告中指出，中國間諜活動、北京當局暗中破壞英國民主與經濟的企圖近年來有所增加。

法新社報導，外交大臣拉米（David Lammy）告訴國會說，根據這項調查結果，工黨政府將投資6億英鎊（約新台幣246億元）在情資部門上。

英國工黨去年7月以壓倒性之姿贏得國會大選，時任黨魁的施凱爾（Keir Starmer）進而取得首相大權，並針對英中關係展開「審查」。而今天出爐的報告書建議，應針對「貿易和投資關係」與中國展開高層級接觸，同時打造「韌性」來因應北京當局構成的威脅。

拉米告訴議員們說，「我們明白中國是複雜且持續存在的威脅」，但「因此完全不與中國往來並非一個選項」。

他說：「如同我們最親密的盟友，我們將在能力所及範圍內配合，必要之時也將提出挑戰。」他並矢言這意味著「絕不會在國安議題上妥協」。

英國前朝保守黨政府與中國關係從最初的「黃金時代」日益緊張之後，施凱爾如今矢言要維持「穩定一致」的雙邊關係，並盼中國的投資能幫助他實現振興英國經濟的這項主要使命。

然而，修補雙邊關係存在若干障礙，包括俄烏戰爭、北京當局在維吾爾族和香港的作為，以及關押媒體大亨黎智英，兩國立場都大不同。

在無國界記者組織（Reporters Without Borders）安排下，全球33個組織今天在聯名信中向施凱爾喊話，要求他會見黎智英的兒子黎崇恩（Sebastian）。

除此之外，間諜指控近年來也重挫英中雙邊關係，包括有人宣稱，1名中國商人利用自身與英國王子安德魯（Prince Andrew）的關係替中共從事間諜活動。

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今天出爐的報告點出：「中國間諜活動、干預我國民主、破壞我國經濟安全的事件，近年來有增無減。」

英國工黨政府說：「我國國安措施因此將持續以威脅為導向，加強防禦，並採取強而有力的反制措施。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140625