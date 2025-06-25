土庫曼允許美國公民過境撤離伊朗 盧比歐感謝

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）以色列對伊朗發動空襲後，土庫曼允許美國公民經由其境內撤離，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天對土庫曼表示感謝，並承諾將與這個威權國家合作。

法新社報導，土庫曼是全球最封閉、最具威權色彩的國家之一。官員表示，土庫曼起初對於是否允許美國公民過境猶豫不決，但在美方多次呼籲後，土庫曼上週末同意開放邊境。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）說，盧比歐在與土庫曼外長梅烈德夫（Rashid Meredov）的通話中「感謝土庫曼合作」。

布魯斯表示，盧比歐說他「期待與土庫曼進一步發展夥伴關係，包括擴大經濟與商業往來」。

由於美國與伊朗沒有外交關係，美國雖已安排從以色列撤僑的班機，但在伊朗提供協助的能力有限。

另一名國務院官員表示，身處伊朗的美國人大多是雙重國籍，自以色列於6月13日發起軍事行動以來，已有數百人離境。

這名官員說，約有200名美國人表達希望經由與伊朗接壤、共享長達1148公里邊境的土庫曼離境，但目前實際通過的人數僅「數十人」。

這名官員匿名表示：「我們正在通知所有想從伊朗前往土庫曼的美國公民…邊境已經開放了。」

由於無法透過搭機撤離，大多數人選擇經由亞塞拜然離境，也有些人經由亞美尼亞和土耳其。

美國總統川普本月稍早在打擊移民政策上再出重手，幾乎全面禁止伊朗公民入境，並對土庫曼公民入境美國施加部分限制。

國務院官員表示，即便是美國公民的親屬，只要是伊朗公民，離境後仍適用於這些簽證限制。

川普昨天宣布以色列與伊朗達成停火，但仍有違反協議的情況發生。

路透社報導，國務院官員說，自21日以來，美國已協助約400名美國公民及其他人從以色列搭機撤離，希望在接下來幾天內幫助更多人離開。

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這名官員說：「我們非常清楚目前仍有撤離需求，還有一些美國公民希望離開以色列，空域開放也不穩定，情勢非常動盪。」

這名官員表示，國務院目前正與超過2萬7000人分享有關撤離、地區安全等資訊。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140625