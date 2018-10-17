前女友輕生 前男友到殯儀館砍現任還開槍

（中央社記者黃國芳嘉義縣17日電）輕生過世的何姓女子告別式今天在嘉義市立殯儀館舉行，何姓女子前男友夥同友人持刀械砍殺何姓女子現任男友丁姓男子，並對空擊發8槍，造成2人手腳刀傷救醫；警方追緝中。

嘉義縣警察局水上分局偵查隊長陳俊廷表示，何姓女子日前在雲林縣某汽車旅館上吊自殺，告別式上午在位於嘉義縣水上鄉的嘉義市立殯儀館舉行，家屬與丁姓男子到場。

何姓女子家屬、丁姓男子將大體送進火葬場後，走到停車場時，何姓女子前男友夥同友人已在停車場等待，並與丁姓男子口角。何姓女子前任男友懷疑丁姓男子沒好好照顧何姓女子，才會造成自殺事件。

何姓女子前男友隨後與友人拿出棍棒、刀械砍殺丁姓男子等人，並有2到3人拿出手槍對空鳴槍，未朝人射擊。行兇的一方之後一哄而散，丁姓男子與張姓友人手腳被砍傷，隨即自行就醫。

現場留下5顆已擊發彈殼，另有3顆未擊發子彈，現場地下留有大片血跡，警方立即透過監視器畫面，準備以車追人。

民主進步黨籍嘉義市議員王美惠上午到殯儀館參加公祭，聽到槍聲出外察看，她說，到殯儀館參加親友告別式很悲傷，卻遇到駭人聽聞流血事件，實在很嚇人。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。（編輯：李明宗）1071017