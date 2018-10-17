斗六槍響排除選舉恩怨 警迅逮3嫌

（中央社記者葉子綱雲林縣17日電）雲林縣斗六市15日發生槍擊案，警方不到24小時快打偵辦，今天宣布破案，確定排除選舉恩怨，逮捕3名嫌疑人，起出一支改造仿金牛座手槍，依法移送；雲林縣長李進勇嘉勉警方。

雲林縣警察局斗六分局上午宣布偵破斗六一處民宅槍擊案，警方表示，15日晚間9時許，民宅外傳出類似鞭炮聲，屋主以為是選舉參選人車輛經過燃放鞭炮，但30分鐘後發現，家裡窗戶被打破好幾個洞，立即報警。

斗六分局偵查隊會同雲林縣警察局刑事警察大隊偵查第一隊、保安隊霹靂小組等組專案小組漏夜偵辦，釐清屋主交友情形、擴大訪查並調閱路口監視器追查，迅速掌握可疑對象與車輛。

專案小組分組連夜追緝，16日下午4時在雲林縣虎尾鎮查獲一名女性關係人，另一組人馬在國道1號及8號台南段附近，查獲可疑涉案車輛與一名男性關係人；同日晚間7時在虎尾查獲吳姓主嫌，起出一支疑涉案改造仿金牛座手槍。

警方表示，吳姓主嫌供稱是找錯仇家而誤擊，警方迅速破案立即化解外界紛傳與選舉恩怨有關流言，全案以違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦，並追查槍枝來源以釐清疑點。（編輯：李明宗）1071017