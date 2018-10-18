保養廠轎車栽進升降梯墜樓 一員工困車內重傷

（中央社記者程啟峰高雄18日電）高市鳳山區一家汽車保養廠今天傳出意外，一輛轎車從廠內3樓衝進升降梯後，倒頭蔥墜落1樓，造成車頭全毀，劉姓員工受困車內駕駛座，下肢重傷被救出送醫，事故原因調查中。

高雄市鳳山區一家汽車保養廠18日傳出意外，一輛轎車從廠內3樓衝進升降梯後，倒頭蔥墜落一樓，事故原因調查中。（警方提供）中央社記者程啟峰傳真 107年10月18日

鳳山警分局指出，這起意外發生在上午10時50分左右，一部白色轎車突然衝進廠內3樓升降梯，全車如倒頭蔥掉落1樓，20歲的劉姓員工當場受困駕駛座動彈不得，警消隨後趕到以破壞器材將車身破壞，花了40分鐘將他救出送醫。

劉男的下肢受傷，右腿嚴重撕裂傷褲管沾滿血跡，左腿下肢也痛到動不了，意識雖清醒，但送醫時不發一語；廠方則低調不願多談意外經過。事發後，高市勞工局勞檢處也派員到場釐清事故原因。(編輯:孫承武)1071018