世新大學刺傷案 犯案男學生：沒殺人意圖

（中央社記者劉世怡台北18日電）世新大學陳姓男學生被控在校持刀揮刺學妹，一審遭判5年6月，經上訴，高院今天開庭，陳男強調沒有殺人意圖，其母淚灑法庭；被害學妹的律師說，陳男沒悔過又不認罪，請求重判。

世新大學陳姓男學生去年12月11日上午持預藏的水果刀，在校內朝石姓學妹的頭頸部揮刺；一審台北地方法院認定陳男有不確定的殺人故意，對校區安全及社會治安危害非輕，依殺人未遂罪判刑5年6月。

案經上訴，二審台灣高等法院今天開庭，公訴檢察官表示，這不是單一突發事件，陳男於民國102年相識女方後，長期騷擾、跟蹤，一審判刑5年6月太輕。

陳男在庭上共說三次「我沒有殺人意圖」，其他由律師答辯，律師主張陳男患有亞斯伯格症，在人際互動有所障礙，不知如何拿捏分寸；陳男僅二次，因為兩家住得近，好奇跟蹤在後，且陳男犯案時，並沒有瞄準女方頭部，並非殺人故意；陳男母親以輔佐人身分，坐在陳男附近，期間多次流淚。

陳男律師請求法官進行精神鑑定，釐清案發時他的精神狀態，檢察官反對並主張，陳男就犯案過程清楚描述，亞斯伯格症不影響其辯別是非及控制行動的能力，原審也認定沒有精神鑑定必要。

學妹委任律師則說，陳男否認犯罪，沒有悔過及和解誠意，當初學妹父母因陳男父母請求下，沒有提告其他強制罪等罪名，僅要求陳男寫下悔過書，但陳男母親卻在一審法庭攻擊指控學妹母親，「意圖公審」，這完全顛倒是非，且陳男不只傷害學妹，還去查學妹的父親及弟弟資料，嚴重侵害學妹家庭，請求重判。

法官詢問兩方是否曾談和解，陳男律師說，願意給新台幣60萬元，陳男已全家搬家，後續會繼續輔導治療陳男；學妹律師則說，要求陳男簽訂書面承諾書，出獄後不再騷擾，家長連帶責任才有拘束力，因為陳男還是知道學妹住哪，但陳家拒絕，而金額部分，兩方沒有共識。

法官庭末諭知下次11月20日再開庭辯論，陳男還押看守所。（編輯：方沛清）1071018