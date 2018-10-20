校園刺殺學妹案 世新男大生請求撤押遭駁

（中央社記者劉世怡台北20日電）在校持刀揮刺學妹、一審被依殺人未遂判刑5年6月的世新大學陳姓男學生，日前以患甲狀腺炎，不會逃亡，有誠意彌補學妹為由，聲請撤銷羈押。高院法官認為無理由，裁定不准。

世新大學陳姓男學生去年12月11日上午持預藏的水果刀，在校內朝石姓學妹的頭頸部揮刺；一審台北地方法院認定陳男有不確定的殺人故意，對校區安全及社會治安危害非輕，依殺人未遂罪判刑5年6月。

案經上訴，二審台灣高等法院18日開庭，陳男強調沒有殺人意圖，其母淚灑法庭；公訴檢察官指出，這不是單一突發事件，陳男於民國102年相識女方後，長期騷擾、跟蹤，一審判刑太輕；被害學妹的律師說，陳男沒悔過又不認罪，請求重判。

陳男日前具狀向高院法官表示，他持刀刺傷學妹，究竟屬於傷害或殺人未遂行為，為法律上評價，學妹的傷勢未傷及肌肉層，生命跡象穩定，並未危及生命，傷口是他不小心揮劃所致，且案發時，他未經外力阻止，自行停止犯行。

陳男主張，有彌補學妹誠意，他患有亞斯伯格症及橋本氏甲狀腺炎，他不會逃亡，且他的母親有約束他配合受審，母親可當責付人；本件為單一偶發事件，他已全家搬家，再接觸學妹的可能性甚低，因此聲請撤銷羈押。

法官認定，陳男所犯為殺人未遂罪，本刑為5年以上重罪，若遭重判，有畏罪潛逃可能，依相關事證，陳男在106年下半年間，即曾多次跟蹤、騷擾學妹，學妹為此報警備案，陳男仍未能自制，且診斷證明書所載，陳男之前曾因重複性、衝動行為而就醫，足以認定有反覆實施傷害罪之虞，陳男自稱本案是偶發行為而非反覆實施，無羈押的必要等語，不足採信。

法官表示，本案尚在本院審理中，為使順利進行訴訟程序及調查證據，並確保判決確定後能到案執行，陳男羈押原因依然存在，因此裁定駁回聲請，不得抗告。（編輯：李錫璋）1071020