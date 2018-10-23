查賄展決心 蔡清祥：檢警調政風都準備好

（中央社記者蕭博文台北23日電）北檢今天舉辦反賄選宣導記者會，法務部長蔡清祥致詞時說，全國檢察官迄今已起訴16件選舉不法案件，檢警調政風都已經準備好了，將全力防範金錢、暴力介入選舉。

台灣台北地方檢察署舉辦的「純淨人聲，乾淨選風」反賄選記者會，今天下午於台北市青少年發展處國際會議廳舉行，北檢轄區內調查、警察、廉政機關首長齊聚一堂，會前為普悠瑪列車事故默哀一分鐘。

蔡清祥致詞時說，今天本來是一個很歡樂的時刻，但是前天發生普悠瑪列車事故，全台都處在凝重的氣氛，今天除了要為所有受難者祈福，也要用很嚴肅的心情辦理反賄選活動。

他說，這起不幸事件讓人深感應珍惜現在擁有的一切，其中包括台灣最珍貴的民主價值，亦即透過公平、公正的選舉選出地方首長與民意代表。

蔡清祥說，每次大選都有賄選新花招，仰賴經驗豐富的辦案人員偵辦，但不希望檢警調只是事後查辦，應事前多宣導、鼓勵檢舉，防制金錢、暴力介入選舉。

蔡清祥表示，目前全國檢察官已起訴16件選舉不法案件，可見還是有民眾以身試法。他說，檢警調政風都已經準備好了，將全力防範選舉不法，希望執法人員絕不放棄，堅持到最後。

北檢檢察長邢泰釗也提到普悠瑪列車事故，表示第一時間許多人都揣測是否公共工程品質發生問題。他話鋒一轉指出，顯示公共工程品質與公務人員廉能不可區分，買票正是貪污的開端，當然也影響公共工程品質，為了下一代，應共同努力查賄。

主辦單位另外邀請藝人陽帆擔任反賄大使，並登台演唱「揚帆」、「藍與黑」等經典歌曲，成功炒熱現場氣氛。（編輯：方沛清）1071023

台灣台北地方檢察署23日舉辦「純淨人聲，乾淨選風」反賄選記者會，法務部長蔡清祥（左2）、北檢檢察長邢泰釗（右2）等人揮棒象徵打擊幽靈人口、走路工等選舉不法。中央社記者蕭博文攝 107年10月23日

台北地方檢察署23日舉辦「純淨人聲，乾淨選風」反賄選記者會，邀請藝人陽帆（圖）登台演唱「揚帆」、「藍與黑」等經典歌曲，炒熱現場氣氛。中央社記者蕭博文攝 107年10月23日