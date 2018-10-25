苗警當街圍捕通緝犯 路人讚帥又有禮貌

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣竹南警分局偵查隊員深夜持槍圍捕壓制一名45歲楊姓毒品通緝犯，事後員警逐一向後方行車受阻車輛一一致歉，讓目擊民眾po網大讚「帥又有禮貌」。

竹南警分局副分局長張中今天表示，24日晚間10時許，偵查隊員在頭份市中華路與和平路口，發現楊姓通緝犯駕駛自小客車行經該處，利用對方停等紅綠燈時，採取前後包抄方式，封鎖對方的去路，喝令楊男下車接受盤查。

楊男無處可逃，只好乖乖下車，遭員警壓制在地，但一度辯稱，前幾天才因為毒品案剛開庭，質疑為何員警要逮捕他？查緝人員則出示相關文件，證明楊男涉及毒品案件，已遭地檢署發布通緝。

張中指出，楊男對於警方盤查、詢問，回答避重就輕，殊不知他的行蹤早已被鎖定多時，不排除他正準備出門交易；查緝人員隨後在楊男車上，起獲毒品海洛因22小包、重8.94公克以及毒品安非他命13包、重11.66公克。

偵查隊員持槍圍捕楊姓通緝犯，宛如電影情節當街上演，被目擊民眾拍下po到臉書社團「爆料公社」表示「還好，不是尋仇。是鴿子抓蟲」，緝捕過程一度造成後方車輛塞車，員警事後還逐一向受阻駕駛致歉，讓網友大讚英勇的員警真是「又帥又有禮貌」、「辛苦了波麗士大人」。（編輯：李錫璋）1071025