不服NCC四度退件請求國賠 全球一動敗訴

（中央社記者劉世怡台北26日電）全球一動提告主張取得WBA期間，擬將WIMAX系統升級並請求變更，卻遭NCC四度退件，終獲同意，NCC侵犯經營權，請求國賠5000萬元。北院今天認定不符國賠規定，判全球一動敗訴。

台北地方法院公布判決書指出，全球一動提告主張於民國98年12月11日取得無線寬頻接取業務特許執照（WBA執照），為期6年（104年12月10日止），後來擬將WIMAX系統升級為WIMAX2.1，而於101年12月22日起先後四次向國家通訊傳播委員會（NCC）申請變更系統，並提出變更事業計畫書，但均遭退件;NCC於103年12月3日舉行委員會，決議通過事業計畫書變更的審查原則後，於104年1月7日才核准這起變更事業計畫。

全球一動認為NCC公務員怠惰拖延執行職務，侵害他們依WBA執照得正常營運的經營權，並造成營業損失，請求國賠新台幣5000萬元。

台北地院審理後認定，WBA業務為實驗性質，並無6年特許執照期間內得變更事業計畫的制度設計，因此全球一動並沒有變更權利，否則與WBA執照特許的公益目的有所違背，也會影響相關審查及競標取得特許的公平性，且公務人員並無怠於執行職務，本件不符國賠請求規定，判全球一動敗訴，還可上訴。（編輯：張銘坤）1071026