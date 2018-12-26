竹山紫南宮錢母熱門 網路賣仿冒品遭逮

南投縣竹山鎮紫南宮每年推出生肖錢母，有業者看準商機，透過網路公開販賣仿冒品（右），竹山警分局成立專案小組查緝，全案依違反商標法移送台北地方檢察署偵辦。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年12月26日

（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）南投縣竹山鎮紫南宮每年推出的生肖錢母很熱門，有業者看準商機透過網路販賣仿冒品，竹山警方網路巡邏，到台北逮人法辦。

迎接農曆豬年，竹山鎮紫南宮21日才正式發表「豬來福」錢母，不料網路已出現仿冒品。南投縣政府警察局竹山分局進行網路巡邏，發現網路拍賣一家業者以「紀念幣小鋪」為名，公開販賣仿冒紫南宮豬年錢母，竹山分局長鄭有益指示偵查隊成立專案小組查緝。

鄭有益今天說，54歲黃姓業者涉嫌透過網路販賣紫南宮金、銀紀念幣，每套售價新台幣350元，已接到32套訂單，專案小組日前聲請搜索票，前往黃嫌位於台北市住所等處執行搜索，當場查獲83套仿冒錢母。

紫南宮豬年招財錢母，正面為土地公聖像，背面則為一隻肥壯豬隻與容器放滿金銀財寶，並刻著「金豬入門百福臻」、「歲次己亥年」字樣，鄭有益指出，黃嫌供稱從中國大陸購入轉賣，經與紫南宮錢母比對，相似度很高，全案依違反商標法移送台北地方檢察署偵辦。

鄭有益表示，紫南宮每次發送錢母總是吸引許多民眾領取，過去也曾有不肖人士藉機牟利，這次有賴專案人員積極查緝，以免不知情民眾上當；也提醒到紫南宮參拜或領錢母的民眾，務必注意隨身物品，以免成為竊嫌覬覦對象。（編輯：翁翠萍）1071226