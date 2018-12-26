蔡碧仲回任法務部次長 談花蓮經驗

前花蓮縣代理縣長蔡碧仲（圖）回任法務部政務次長，26日與媒體見面時表示，到花蓮工作是他人生中的另外一波高潮波瀾，也很開心回到最喜歡、最擅長的位置。中央社記者蕭博文攝 107年12月26日

（中央社記者蕭博文台北26日電）前花蓮代理縣長蔡碧仲回任法務部政務次長，今天首度與媒體見面時談及花蓮經驗，表示代理縣長是他生命中的高潮波瀾，也很開心回到最喜歡、最擅長的位置。

前花蓮縣長傅崐萁遭判刑入監，行政院指派時任法務部次長的蔡碧仲自9月17日起接任代理縣長，隨著新任花蓮縣長徐榛蔚就職，蔡碧仲奉派回任政務次長。

蔡碧仲與媒體見面時表示，很榮幸到花蓮工作，是他人生中的另外一波高潮波瀾，體會行政首長面對議會監督、率領公務員等不一樣的工作。

他指出，在花蓮縣政府時期，為花蓮鄉親感到難過，因為不透明、不廉能的花蓮縣政府導致經濟發展停滯，因此，離開時期許縣府同仁施政一定要保持公開、公平、公正的態度，一切依法行政、行政中立。

談到代理縣長任內收到恐嚇信，蔡碧仲說，代理縣長後網路騷擾、明信片騷擾都有，只是最後收到的信重點在叫他「不要動徐榛蔚」，還說如果不動徐榛蔚就饒過他，但事實上，傅崐萁在妻子徐榛蔚獲提名競選縣長後，發送印有自己和妻子照片的白米給縣民，花蓮地檢署已立案調查是否涉賄選，徐榛蔚會不會有事，不是他說了算。

至於媒體報導傅崐萁任內開25個採購案，用公帑找記者當「輿情員」，蔡碧仲說，傅崐萁過去常標榜是五星級縣長，但他發現傅崐萁花許多錢在經營媒體關係，相關採購案只是依法公告，而記者是否涉及背信、傅崐萁有無圖利記者，花檢也已分案調查。（編輯：梁君棣）1071226