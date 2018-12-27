花蓮縣議員施金樹收賄40萬元 判刑9年定讞

（中央社記者蕭博文台北27日電）花蓮縣議員施金樹被控利用議員補助款權限，向廠商收賄新台幣40萬元，二審遭判刑9年，前議員潘富民、陳長明各遭判刑7年2月、4年6月，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

最高法院公布判決前，已通知檢方針對施金樹等3人啟動防逃機制。

最高法院新聞稿指出，全案發生在民國99至102年間，時任花蓮縣議員施金樹、潘富民、陳長明等人，利用縣政府應依議員建議案所列金額、補助對象、工程採購項目等內容執行預算的規定，向爭取標案的廠商收取賄賂。

涉及的標案包括卓溪鄉公所防災應變設備工程及LED路燈採購案、富里鄉公所消防設備工程採購案、萬榮鄉節能LED路燈改善工程等。

施金樹於99年間收受廠商交付的新台幣40萬元賄款，配合廠商需求，建議縣政府補助萬榮鄉節能LED路燈改善工程200萬元。

此外，陳長明、潘富民也以相同手法各收賄168萬元、210萬元。

台灣高等法院花蓮分院二審時，依不違背職務收受賄賂罪，判處施金樹有期徒刑9年，褫奪公權5年；判決理由還指施金樹是資深議員，未思矯正議員形同販售議員建議款額度收取賄賂的陋習，犯後狡賴、未見悔悟，主觀展露的惡性及法敵對意識甚堅。

二審審酌，陳長明、潘富民自白犯罪並繳交犯罪所得，且確實曾運用建議補助款改善公用設施與學校環境，對公益不無裨益、貢獻，各判處4年6月、7年2月徒刑，均褫奪公權5年。

最高法院今天駁回施金樹等人上訴，維持二審罪刑定讞。（編輯：方沛清）1071227