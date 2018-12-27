葉男違規登山叫直升機 繳清239萬罰款與搜救費

來自彰化縣52歲葉姓男子（中）9月攀登中央山脈南三段摔傷搭直升機下山，因違規登山，南投縣消防局罰新台幣8萬元，另追償人員與直升機出勤費共231萬1696元。（翻攝照片）

（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）葉姓男子9月攀登中央山脈南三段摔傷搭直升機下山，因違規登山，南投縣消防局罰新台幣8萬元，另追償人員與直升機出勤費共231萬1696元，葉男先繳罰單，日前再繳清搜救費。

彰化縣52歲葉姓男子9月攀登中央山脈南三段摔傷求救，南投縣消防局組織搜救隊曾找到葉男，但葉男又突然拔營落跑，最後再叫直升機救下山，由於葉男違反南投縣登山活動管理自治條例，遭消防局開罰8萬元，並追償200多萬元搜救人員與空中載具出勤費。

南投縣政府消防局今天發布新聞稿表示，為搜救葉姓登山客，直升機出勤救援費經計算為222萬3133元，地面人員搜救費8萬8563元，合計231萬1696元，葉姓登山客日前全數繳交完畢。

消防局指出，葉男濫用搜救資源事證明確，且未依登山計畫進行登山、未領有基本救命術證書，依據南投縣登山活動管理自治條例各罰3萬元、5萬元；另依同條例規定，本月4日以書面方式命葉姓登山客支付衍生搜救費，合計231萬1696元。

南投縣消防局長林聰吉說，依規定申請入山，並遵守南投縣登山活動管理自治條例等相關規定，且不濫用救災資源，山域救援行動就不需額外付費；另外，呼籲山友，搜救資源有限且珍貴，入山前應做好充分準備，才能盡情享受台灣山岳美景。（編輯：陳俊碩）1071227