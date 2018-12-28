越南脫團客 移民署新北專勤隊續查獲5人

面對「觀宏專案」開辦以來最大宗外籍旅客脫團事件，移民署新北市專勤隊28日宣布陸續在三峽、三重及樹林等地查獲5人，使得累計查獲人數已達17人。圖為後續查獲的脫團越籍觀光客。中央社記者王鴻國攝 107年12月28日

（中央社記者王鴻國新北28日電）面對「觀宏專案」開辦以來最大宗外籍旅客脫團事件，移民署積極查緝，移民署新北市專勤隊今天宣布續在三峽、三重及樹林等地查獲5人，使得累計查獲人數已達17人。

新北專勤隊長柳瑞福今天表示，移民署及警政署已成立專案全力追緝脫團越南觀光客，近日並陸續已有查獲績效，新北專勤隊於三重查獲2女、三峽2女及樹林1男，截至今天凌晨為止，累計查處到案人數共17人，後續仍積極查緝未到案的觀光客。

柳瑞福表示，這次大批觀光客脫團事件，主要是由台南、高雄及桃園等地入境，隨後被人接送到高雄、新北及南投等地，據供稱，來台假觀光真打工的訊息在越南網路上傳遞，這次每人團費約付出800到1200美元（約新台幣2萬4000多元至3萬6000多元），但來台後就自行找工作。至於背後是否涉及犯罪集團集體操控，移民署仍循線調查中。

移民署表示，國境事務大隊已將脫團旅客全數列為出境口頭查詢對象，如有脫團旅客未於境內查獲，卻想在機場、港口自行離境者，國境線上將會有效攔阻，以瞭解脫團目的、在台具體動態及接觸對象，移民署將採境內查緝、國境包圍的全面防線，來打擊此一不法行為。並呼籲脫團觀光客儘早向治安機關主動投案，以免遭受不法集團利用，深陷更為不利的處境。（編輯：李錫璋）1071228