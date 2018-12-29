越南籍脫團客 邱豐光指示全力追緝幕後主嫌

（中央社記者劉建邦台北29日電）移民署長邱豐光上任後第一要項就是追緝「觀宏專案」越南籍脫團客，他今天透過視訊會議指示全力追緝幕後集團主嫌，並呼籲脫團客至治安機關投案，會以保障人權為優先考量。

邱豐光昨天上任後，原定今天要南下了解「觀宏專案」偵查作為，但因臨時有要務，改為與移民署南區事務大隊作視訊會議。

幕僚轉述，會議定調要找出幕後主嫌，也呼籲越南脫團客可自行到案，會以保障人權為優先考量。

經轉述，視訊開會內容主要是朝向追緝越南籍脫團客，但也不排除幕後有犯罪集團操控，因已到案的越南籍脫團客供稱，北中南都有人接應，研判有犯罪集團從中協助。

參與會議的幕僚提及，越南籍脫團客目前是全國治安機關關注重點，會中也希望向外界呼籲，台灣籍雇主不要僱用非法人員，以免涉及違反就業服務法，依法可處雇主新台幣15萬元至75萬元。

此外，也希望被丟包的越南籍脫團客可前往就近的治安機關自行投案，且已要求執法人員必須考量當事人的基本人權，在當事人願意配合下，不可違反比例原則，且相關執法人員一定會保障越南籍脫團客的基本人權。

邱豐光也預定明年1月1日前往南部了解目前偵查作為，會一併調整後續偵查方向。

移民署統計至今天中午為止，越南籍脫團客累計到案人數有20人，包含男性7人、女性13人，其中12人是被查獲、8人自行到案，仍有128人尚未到案，包含男性91人、女性37人。

4個大型越南旅行團共153人，分別於21日及23日入境高雄，卻發生152名旅客脫團，其中1人未失聯，3人自行出境，148人失聯。越南籍旅客脫團案被視為台灣史上最大宗的假觀光、真偷渡的逃脫事件。（編輯：李錫璋）1071229